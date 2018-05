Vagner Mancini é confirmado como novo técnico do Botafogo

RIO - O Botafogo oficializou Vagner Mancini, no final da manhã desta quarta-feira, como novo técnico da equipe. O clube confirmou que o treinador assinou contrato para comandar o time até o final da temporada e será apresentado já nesta tarde, no Engenhão, antes de dirigir em seguida o seu primeiro treinamento.

Mancini chega à equipe carioca para assumir a função que vinha sendo desempenhada por Eduardo Hungaro, demitido após a eliminação botafoguense na primeira fase da Copa Libertadores, na semana passada. O novo comandante estava sem clube desde quando deixou o Atlético-PR, no final do ano passado, mesmo após ter realizado a boa campanha que resultou na conquista do terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de 2013.

O Botafogo também confirmou nesta quarta que Mancini terá ao seu lado os auxiliares Régis Angeli e Mauricinho e o preparador físico Moraci Sant?Anna, novos profissionais da comissão técnica do time, que foi reformulada. Já o novo preparador de goleiros do clube será Vitor Hugo Signorelli, que também será apresentado nesta tarde como novo membro da comissão botafoguense.

Hungaro, por sua vez, voltará a desempenhar a função de auxiliar. Mancini foi anunciado como novo treinador do Botafogo um dia depois de o clube carioca ter confirmado a contratação do atacante Emerson, que nesta quarta se despediu do Corinthians e foi emprestado até o final deste ano ao time carioca.

O novo treinador fará a sua estreia no comando da equipe botafoguense neste domingo, contra o São Paulo, no Morumbi, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.