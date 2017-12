Vágner Mancini é o novo técnico do Paulista O ex-jogador Vágner Mancini é o novo treinador do Paulista, de Jundiaí, para a seqüência do Campeonato Brasileiro da Série B. Ele assume o lugar de Zetti, que acertou sua transferência para o Guarani. Mancini já defendeu o próprio Paulista como jogagor. Aos 37 anos, ele ainda estava disposto a jogar futebol, mas o convite do Paulista fez com que decidisse encerrar sua carreira e iniciasse a de treinador. "É minha grande oportunidade de continuar no futebol e por um clube que tenho o maior respeito e admiração", explicou. O novo técnico foi escolhido levando em consideração a necessidade de se manter a filosofia empregada no clube. De acordo com o vice-presidente Luiz Roberto Raymundo, a definição do novo treinador foi unânime. "Mancini já trabalhou aqui como jogador e conhece bem a estrutura e a forma de trabalhar. Vamos prosseguir com nossos projetos", revelou. Mancini, ex-jogador de Guarani, Sport, Ituano, Figueirense e Portuguesa, entre outros times, foi o capitão e principal responsável pelos títulos do Paulista no Campeonato Paulista da Série A2 e Brasileiro da Série C, ambos conquistados em 2001. A expectativa da diretoria é que a escolha de Mancini funcione como a anterior, uma vez que Zetti nunca tinha dirigido um time profissional antes de assumir o Paulista. A diferença é que o ex-goleiro já tinha exercido a função nas divisões de base do São Paulo. Zetti se apresentou ao Guarani nesta segunda-feira à tarde e levou também o fisicultor Fernando Moreno. Outros dois membros da comissão técnica foram convidados a sair e não aceitaram: o treinador de goleiros Armando Bracalli, há 12 anos no clube de Jundiaí, e o auxiliar-técnico Marcos Biazotto.