Vagner Mancini mantém base e testa novidades no Vasco

Com o ciclo de contratações praticamente encerrado, o técnico Vagner Mancini começou a desenhar o que deve ser a equipe titular do Vasco para o início da temporada 2010.

Na pré-temporada realizada em Vila Velha, no Espírito Santo, o treinador manteve a base da equipe do ano passado e testou quatro dos reforços no time principal. Dodô, no ataque, Léo Gago, no meio, e os laterais Elder Granja e Márcio Careca foram as caras novas.

"Vamos manter uma base do ano passado, pois os atletas não conseguem assimilar muitas mudanças rapidamente. O esquema depende muito do que temos em mãos. Espero manter o que vinha sendo feito. O Vasco tem um elenco forte", analisou Mancini, já pensando na partida de estreia no Campeonato Carioca contra o Tigres, no dia 16, em São Januário.