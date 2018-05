Vagner Mancini pede contratação de atacante veloz no Botafogo

RIO - Nem mesmo a chegada de Emerson e a boa estreia do atacante parecem satisfazer o técnico Vagner Mancini. A despeito da crise financeira pela qual passa o Botafogo, o treinador pediu a contratação de mais um atacante - mesmo que o clube tenha ainda Ferreyra, Wallyson e Zeballos no elenco.

"Preciso de alguém que me dê a possibilidade de numa bola esticada chegar ao gol", afirmou Mancini. "Às vezes, se tentar sair jogando, dá chance para o adversário preencher o espaço. O futebol também é feito de contra-ataques", analisou, ao pedir publicamente por um atacante de velocidade.

Apesar de enaltecer a estreia de Emerson - ele marcou o primeiro gol do Botafogo no empate em 2 a 2 com o Inter, domingo, além de atuar 90 minutos mesmo estando desde o início de março sem atuar -, Mancini reiterou que o jogador não conseguirá manter o mesmo pique por muito tempo.

Ao mesmo tempo, porém, reconheceu as dificuldades para contratar novos jogadores. "O mercado não está fácil, mas precisamos encontrar. É lógico que isso atrapalha em um campeonato longo e dificílimo", avaliou.