Vagner Mancini pede contratação de atacantes no Vasco

Em reunião com o presidente do Vasco, Roberto Dinamite, o técnico Vagner Mancini deixou clara sua preocupação com a falta de atacantes no elenco e fez o dirigente sorrir quando perguntou se ele estaria disposto a reforçar a equipe, dentro de campo, no Campeonato Carioca de 2010.

Ex-atacante de muito sucesso, Roberto Dinamite tentou acalmar o novo treinador do Vasco e prometeu contratar reforços. Até o momento, o clube dispõe apenas de três atletas para o ataque: Alex Teixeira, muito inconstante na última temporada, Rodrigo Pimpão, outro que teve atuações irregulares em 2009, e Geovane Maranhão, o mais desconhecido dos três.

"Estamos analisando alguns nomes e vamos ter novidades nos próximos dias", prometeu nesta quarta-feira Roberto Dinamite. Um destes nomes é o do experiente Dodô, atualmente com 35 anos e que terminou de cumprir no início de novembro uma suspensão de dois anos por doping.