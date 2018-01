Vagner Mancini pode trocar Paulista pelos Emirados Árabes O técnico Vagner Mancini, prestes a completar três anos no comando do Paulista, pode estar deixando o time de Jundiaí. Ele viajou nesta sexta-feira para os Emirados Árabes, onde tem reunião marcada com dirigentes do Al Nasser. O clube estrangeiro fez uma proposta de contrato ao treinador e solicitou sua presença para os acertos finais. Mancini deverá voltar na próxima terça-feira. Além do Al Nasser, o treinador tem propostas de outras equipes brasileiras, além do próprio Paulista, para o restante da temporada. Um dos convites seria do Sport, que perdeu Gallo para o Internacional. Barueri A diretoria segue investindo no time que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Os novos reforços são os meias Paulo Santos, que estava no Sertãozinho, e Ewerton, que estava no Ferroviário do Ceará. Marília A direção do clube já anunciou cinco novos reforços para a disputa da Série B do Brasileiro. Até o momento, o clube contratou o lateral-esquerdo Vicente, ex-Náutico, o volante Ricardo, vindo do futebol da Coréia do Sul. Além disso, terá a volta do atacante Alisson, retornado ao clube após passagens pelo futebol japonês, e do zagueiro Gian, de volta ao Marília após defender o Juventus no último Campeonato Paulista. O meia Willian, vindo do Figueirense e anunciado na noite desta terça-feira, está realizando exames médicos. Ele deve assinar contrato nos próximos dias, quando então será apresentado oficialmente.