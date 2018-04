Vágner Mancini põe Paulista no ataque O técnico Vágner Mancini confirmou que o Paulista terá um time ofensivo para a partida contra o Sport, sábado, na última e decisiva rodada da Série B do Brasileiro. Mesmo porque, só a vitória interessa ao clube de Jundiaí, que soma 32 pontos e está em 9º lugar - só os 8 primeiros se classificam. Por isso, ainda torce pelos tropeços de Santa Cruz ou Marília. Em trabalho tático realizado nesta quinta-feira, Vágner Mancini acabou com as dúvidas e manteve o volante Haroldo no banco, deixando o time com dois meias - Márcio Mossoró e Fábio Mello - e dois volantes - Umberto e Amaral. Com a exceção do zagueiro Danilo, que cumpre suspensão e será substituído por Rodrigo, o restante do time será aquele que é considerado titular.