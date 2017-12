Vágner Mancini reforça o Ituano Último reforço do Ituano para o Campeonato Paulista, o meia Vágner Mancini iniciou nesta sexta-feira os treinamentos no clube. Ele, inclusive, já deve ser relacionado para o jogo de domingo contra o Guarani. No entanto, ficará no banco de reservas. Vágner Mancini chega para dar mais experiência ao time de Itu. Com 37 anos, o jogador já passou por vários clubes brasileiros, como Guarani, Ponte Preta, Grêmio, Coritiba, Ceará, Paulista e Portuguesa. Ele também chegou a atuar no exterior, pelo Wakrah, do Catar, e Honda, do Japão. Seu último clube foi o Sport Recife. "É um jogador experiente e que poderá passar muitos conselhos aos outros atletas. Esperamos que ele entre no ritmo o mais rápido possível", afirmou o técnico Paulo Comelli. Após folgar na rodada passada, o Ituano espera vencer o Guarani para entrar na zona de classificação do Paulista. O time ocupa a sétima colocação do grupo 2, com seis pontos.