Vágner Mancini terá problemas para escalar o Vasco

Destaque do clássico de domingo, quando marcou três gols, o atacante Dodô recebeu o terceiro cartão amarelo - em três jogos disputados - e cumprirá suspensão.

Para piorar a situação no sistema ofensivo, o meia Carlos Alberto sentiu dores musculares na coxa esquerda. A lesão leve foi considerada leve, mas o técnico deve poupá-lo para o restante da competição.

A situação de Carlos Alberto é parecida com a do lateral-direito Fagner, que sentiu problemas musculares na coxa. Mesmo com o problema não sendo considerado grave, ele deve ser poupado na quinta-feira.