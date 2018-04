Vagner Mancini vê futebol carioca em ascensão O bom final de temporada dos clubes cariocas aumentou a expectativa para o Campeonato Carioca. Em 2009, o Flamengo foi campeão brasileiro, o Vasco foi campeão da Série B, e Fluminense e Botafogo conseguiram se livrar do rebaixamento. Vagner Mancini, técnico do time de São Januário, acha que os times do Rio estão mais organizados.