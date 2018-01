Vágner muda de procurador e agita Palmeiras Se em campo tudo está bem com o Palmeiras, nos bastidores o ambiente está efervescente por causa da recente troca de procurador, de Gilmar Rinaldi para Cláudio Guadagno, por parte do atacante Vágner. O fato gerou troca de acusações entre as partes e a novela promete novos capítulos na Justiça e na CBF. A princípio, Vágner não queria falar sobre o assunto, mas acabou revelando que não estava contente com o trabalho recente do procurador e, por isso, optou pela mudança. ?Sou agradecido ao Gilmar por tudo o que ele fez até agora, mas tenho de admitir que ele teve uma conversa com minha mãe na qual ele falou coisas que nem ela ou eu gostamos.? A troca de procurador, segundo Vágner, também envolveu o episódio da compra de uma casa para sua mãe, no Rio. O jogador evita falar no assunto, mas sua família vive atualmente em um local onde há confrontos entre quadrilhas de traficantes e é sua prioridade retirá-los daquele lugar. Há cerca de um mês, o Palmeiras concordou em comprar uma nova casa para a família do jogador. Encontrado o imóvel, aconteceram entraves na negociação que causaram seu fracasso, e Vágner responsabilizou Gilmar. O jogador falou que contou com a ajuda de Cláudio, que lhe teria dado cerca de R$ 100 mil. ?Ele me deu o dinheiro para comprar a casa?, disse o jogador. Gilmar diz que irá acionar a CBF alegando que Cláudio aliciou Vágner e quebrou o código disciplinar dos agentes. ?Eu falei com a mãe do Vágner e disse a ela a minha opinião, de que ele não estaria agindo certo aceitando este dinheiro.? Além disso, o procurador afirma que o contrato de Vágner com Cláudio seria irregular porque o atacante teria assinado outro, com vigência até o fim do ano que vem. Cláudio por sua vez, afirma que, além do suposto contrato nunca ter sido assinado, vai acionar a Justiça para que Rinaldi prove que ele ofereceu dinheiro para o atacante. ?Tudo o que fiz foi dar uma assessoria jurídica?, afirma o novo procurador que garante que o Palmeiras é quem está pagando a casa do jogador. ?Ele (Gilmar) fala em ética, mas não acho ético ele ser procurador e ter 40% do valor por uma negociação, o Palmeiras 60% e o jogador nada.? Além disso, Cláudio alega que a mudança foi tão lícita quanto a troca de procurador feita por Vágner de Pedrinho Vicençote por Gilmar há alguns anos. O diretor do Palmeiras, Mário Giannini, afirmou que lamenta o problema e que o Palmeiras realmente deu dinheiro para Vágner comprar uma casa.