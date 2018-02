Vágner, o centro das atenções no Palmeiras Vágner Love tem evitado falar do seu processo de transferência para o CSKA, da Rússia - que por sinal anda emperrado -, mas nem por isso deixou de ser o centro das atenções no Palmeiras. O atacante treinou normalmente com a equipe comandada por Estevam Soares nesta quinta-feira, até que deu um mal jeito no tornozelo e saiu antes do fim das atividades da tarde. Não foi a primeira vez na semana que ele deixa os treinos antes da hora. Segunda-feira também foi poupado por ter tomado uma pancana na coxa. Independentemente do susto, Vágner Love não passaria despercebido mesmo, já que adotou um novo penteado, apelidado pelos jornalistas de"rasta-russo". Na verdade, ele está usando tranças semelhantes às dos jogadores da NBA, a liga norte-americana de basquete. Enquanto a negociação de Vágner Love não se define, um dos mais preocupados com seu desfecho é o atacante Muñoz. O colombiano já havia se estabelecido como a melhor combinação para jogar com o artilheiro palmeirense. Com sua saída iminente, o trabalho de conquistar uma vaga na frente vai recomeçar. "Até porque, a disputa aqui é difícil, porque o time tem muitos atacantes de qualidade", afirmou. Muñoz acredita que, a seu favor, Estevam deve levar em consideração o fato de que tem participado da maioria das partidas do Palmeiras e feito gols. Vágner Love, no entanto, é apenas um dos problemas do técnico palmeirense, uma vez que seu planejamento de trabalhar com toda a equipe está sendo prejudicado. Vários titulares passam por tratamento médico, como o goleiro Marcos, contundido no polegar e punho da mão esquerda, o volante Magrão, que passou por cirurgia bucal, e o também volante Adãozinho, com dores musculares.