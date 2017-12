Vagner obtém dupla nacionalidade O volante Vagner, do Celta, adquiriu nesta terça-feira a nacionalidade espanhola. Com isso, o ex-jogador do Santos e do São Paulo, de 30 anos, abrirá vaga para outro jogador extra-comunitário no time, onde jogam o sérvio Milosevic, o brasileiro Silvinho e o chileno Contreras. Apesar de sua trajetória irregular na equipe, Vagner fincou raízes em Vigo, onde nasceu sua filha.