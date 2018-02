Vágner: Palmeiras espera russos só até 4ª Palmeiras vai esperar até o começo da semana pela chegada dos empresários portugueses que querem levar Vágner Love para a Rússia. Se a diretoria não for procurada até quarta-feira pela manhã, à tarde o jogador seguirá com o time para Mogi das Cruzes e enfrentará o Vasco da Gama, no domingo seguinte, no Parque Antártica, pelo Campeonato Brasileiro. Mustafá Contursi se diz tranqüilo em relação ao futuro do jogador. Se Vágner for negociado, o presidente deve usar parte do dinheiro para contratar dois atacantes. Se o jogador permanecer no Palmeiras, pode ser recompensado com um bom reajuste salarial. Na diretoria palmeirense já tem gente achando que seria melhor segurar o atacante até o fim do ano e depois negociá-lo por um valor ainda maior do que os U$ 9,4 milhões oferecidos pelos empresários portugueses da Castro Brothers Marketing Esportivo. "Não tenho pressa para definir o negócio", diz Mustafá. "Se eles (os empresários portugueses) cumprirem o que foi combinado, haverá negócio. Caso contrário, o jogador continuará no Palmeiras". Alguns assessores de Mustafá desconfiam que o negócio com os portugueses pode ter emperrado por causa do procurador de Vágner, Cláudio Guadgno. Segundo o zagueiro Edmílson, do Lyon, o empresário teria oferecido - recentemente - o atacante palmeirense ao clube francês. Cláudio nega esse fato. "Nem gostaria de falar sobre esse assunto. Até fiz questão de ficar fora das negociações. Quem discute pelo jogador é o Evandro, que o descobriu. Aliás, não vou ganhar um centavo. Não quero prejudicar o jogador e muito menos o clube". Gilmar Rinaldi, ex-procurador de Vágner, que tem em sociedade com Evandro 40% dos direitos federativos do atacante, também não quer se manifestar. "Faço questão de não acompanhar esse caso. A minha parceria é com o Palmeiras. O que o presidente Mustafá Contursi fizer, está bem feito". Vágner acompanha a distância as negociações. Por sugestão de seus companheiros, não está mais falando com a imprensa. O jogador ainda não se manifestou em relação ao atraso dos empresários portugueses. Mas ele já sabe que terá de viajar com o time se o negócio não for fechado até o começo da próxima semana. De outra parte, o técnico Estevam Soares está feliz com a hipótese de poder contar com o atacante. Particularmente, o treinador decidiu não comentar mais sobre a saída de Vágner. "Pelo menos enquanto o presidente não me acenar com a hipótese de um negócio concreto, conto com todos os jogadores que fazem parte do elenco. Sem exceção". Em duas semanas de trabalho, Estevam já conquistou o grupo. Os jogadores não têm reclamado do rítmo forte dos treinamentos. O técnico vem trabalhando muito a parte tática. Quer transformar o Palmeiras numa equipe menos previsível. Não vai abandonar a sua principal característica - a velocidade - mas entende que é preciso criar novas alternativas. "A velocidade é importante, mas tem horas que você precisa de posse de bola", explica o treinador, que dá exemplo. "Quando você sai na frente no marcador, tem de saber jogar de uma outra forma. É preciso diminuir os espaços, marcar forte e aí sim, recuperada a posse de bola, usar a velocidade". Estevam também quer usar mais o Parque Antártica para treinar. Amanhã, por exemplo, o time vai fazer o coletivo no seu campo de jogo, às 8h30. No final da semana, dois dias antes de enfrentar o Vasco, voltará a usar o velho Palestra. "Aqui é a nosa casa, aqui temos de treinar pelo menos uma vez por semana", observa o técnico. "Se não, é a mesma coisa do que jogar como visitante".