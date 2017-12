Vágner parte em busca de mais um título Um jogador , um time e um pacto. Depois de ser campeão com o melhor ataque e uma das melhores defesas da Série B do Campeonato Brasileiro, toda a equipe do Palmeiras quer aproveitar para conseguir a única coisa que falta: fazer do atacante Vágner o artilheiro da competição. ?Ele é um cara muito legal e no que depender de mim vou passar todas as bolas para ele e para o Edmilson. Até porque sou o homem de ligação entre meio-de-campo e ataque?, disse o meia Elson só com uma ressalva. ?Mas se tiver chance aí vou chutar para o gol.? Depois de passar a Segunda Divisão dizendo que ser artilheiro era secundário, Vágner admitiu que entrará em campo motivado para fazer pelo menos mais um gol e terminar como principal goleador da competição ao lado de Waldomiro, do Remo, que tem 18. ?Agora, com os objetivos alcançados, dá para pensar em ser artilheiro?, diz o jogador, que espera contar com a ajuda dos companheiros de equipe. Ao mesmo tempo que mostra entrosamento com os companheiros, Vágner mostra relutância em adotar a nova moda entre os colegas: mudanças no cabelo. Diego Souza e Lúcio adotaram as trancinhas, enquanto Magrão, Elson, André e Edmílson preferiram colorir a cabeleira. ?Se me pedirem com jeitinho, talvez até faça alguma coisa para esse jogo, mas na marra não sai mesmo.?