Vágner perde promoção no Palmeiras O palmeirense Vágner, de 18 anos, é daqueles jogadores diferenciados. Tem técnica e marca gol com facilidade. "O que ele joga é brincadeira, é um baita jogador e vai arrebentar se investirem nele", comentou seu amigo Pedro, lateral-direito, que já faz parte do profissional. Mas, em vez de entrar em campo para tentar fazer muitos gols contra o Taubaté, nesta quarta-feira, pela Copa São Paulo de Juniores, estará sozinho, num alojamento do clube, em São Paulo, bem escondido de todos, da imprensa, da família, dos amigos. "O Vágner está envergonhado, não quer falar com ninguém", contou seu empresário, o ex-goleiro Gilmar Rinaldi. No domingo, o técnico dos juniores do Palmeiras, Karmino Colombini, fazia a preleção, antes da partida com o Joseense. De repente, percebeu que faltava um atleta na sala da concentração. Era Vágner. Pediu, então, que uma pessoa fosse buscá-lo. Esse funcionário encontrou-o em seu quarto, acompanhado de uma mulher. Imediatamente foi desligado do grupo e seguiu para São Paulo, onde está treinando sozinho. Sua primeira punição foi ficar fora do torneio, uma vitrine para os jovens. O presidente Mustafá Contursi ficou furioso quando recebeu a notícia e, na primeira reação, pensou em mandá-lo embora. Foi demovido da idéia. Convenceram-no de que o atacante pode dar grandes frutos ao Palmeiras no futuro. O dirigente acabou cedendo. Mas o atleta vai pagar muito caro pela atitude. Vágner estava nos planos da comissão técnica do time profissional e poderia fazer parte do elenco já para o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. A promoção, porém, deverá ser retardada, como forma de penalizá-lo, embora a diretoria ainda não tenha anunciado oficialmente a punição. Márcio Araújo, coordenador de Futebol e chefe da delegação na Copa São Paulo, acha que "jogador que tem comportamento como o de Vágner ainda não está pronto para subir para o profissional". Por isso, deverá ficar no júnior por pelo menos mais um semestre. Quando viu o tamanho da repercussão que o caso teve, ficou arrasado e garantiu estar arrependido. Além de profissionalmente, sua atitude pode lhe causar sérias conseqüências no lado pessoal. Vágner namorava há cerca de dois anos e tinha planos de se casar. A família e os amigos se surpreenderam com o acontecimento. "Levei um susto quando soube, porque o Vágner é uma pessoa tranqüila, nunca tinha feito nada de errado", observou Pedro, que jogou ao lado do atacante nos juniores do Palmeiras, durante um ano. Gilmar Rinaldi é o que mais conversa com jogador. Já chamou sua atenção e o alertou da gravidade do erro que cometeu. Disse-lhe, também, que, a partir de agora, terá de recomeçar do zero. "Ele tem a consciência do erro que cometeu e agora precisará reconquistar a confiança de todos." Vágner é um menino humilde, nascido no Rio. Sua família tem sérias dificuldades financeiras e ganha o dinheiro apenas para o sustento. Seu salário no Palmeiras é ridículo para o meio do futebol, cerca de R$ 800,00. E, mesmo assim, ainda consegue guardar um pouco para ajudar os pais. Afinal, tem poucos gastos, pois é basicamente mantido pelo clube. O atacante está há um ano e meio no Palmeiras. Iniciou a carreira no Vasco, no Rio, e, em 2001, chamou a atenção de olheiros do Venezia, da Itália. Gilmar havia acertado toda a documentação e iria levá-lo para a Europa, mas a família não considerou o momento propício para que deixasse o País. O empresário, então, o colocou no São Paulo. Mas não gostou de alguns procedimentos do clube e preferiu tirá-lo do Morumbi. Foi então que começou o namoro com o Palmeiras. Gilmar tinha bom relacionamento com Américo Faria, então diretor de Futebol - os dois trabalharam juntos na seleção brasileira, na Copa de 1998. E pediu a Faria que desse uma chance ao garoto, então desconhecido. Vágner fez o teste e foi imediatamente contratado pelo Palmeiras, com o qual tem contrato até 2006. Aos poucos, começou a arrancar suspiros de dirigentes e treinadores do clube. Foi artilheiro no juvenil e, no ano passado, conseguiu uma marca histórica. Bateu o recorde de gols no Campeonato Paulista de Juniores, ao marcar 31. Nem mesmo Pelé havia alcançado esse feito na categoria. Também em 2002, recebeu uma oportunidade de Flávio Teixeira, o Murtosa, no time principal. Mas daquelas oportunidades que muitos prefeririam não ter. Entrou no segundo tempo da partida contra o Paraná, em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro, quando o Palmeiras não tinha mais possibilidades de virar o placar - o resultado final foi 5 a 1 para os paranaenses. E, apesar de tudo, ainda foi capaz de fazer boas jogadas. Vágner só não está desempregado, hoje, porque tem muito talento e o clube sabe que não pode jogar dinheiro pela janela. Mais uma "pisada de bola" pode ser fatal. Enquanto lamenta a bobagem que fez, os dirigentes e os treinadores torcem para que o atacante tenha aprendido a lição e não seja apenas mais uma promessa de craque que se perdeu pelas tentações da vida.