Vágner pode desfalcar Palmeiras nas finais O Palmeiras poderá ficar sem Vágner Love na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, caso o time se classifique para o quadrangular decisivo. O atacante deve ser chamado pelo técnico Valinhos para disputar o Campeonato Mundial Sub-20 nos Emirados Árabes, que começa no dia 27 de novembro, e provavelmente se apresentará à comissão técnica com alguns dias de antecedência. Embora tenha evitado falar sobre o assunto, Vágner deixou claro que se sentiria incomodado em abandonar o Palmeiras no momento mais importante da temporada. Mas está confirmado para enfrentar o Gama, sábado, às 16h, no Palestra. "Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas se o Palmeiras correr atrás de seus interesses, acho que posso ficar por aqui. No que depender de mim, disputo as finais do Brasileiro, embora reconheça que defender a seleção brasileira em um Mundial seja um sonho", disse o jogador. Vágner, que já fez 13 gols na Série B, encantou Valinhos nos Jogos Pan-Americanos. Foi apontado pelo treinador como um dos destaques da equipe que retornou de São Domingos com a medalha de prata. Mesmo assim, o garoto ainda não se considera uma das maiores revelações das categorias de base do Palmeiras nos últimos anos. "Para ser considerado revelação, tenho muito a conquistar. E sempre estar correndo atrás de algo a mais, pensar na frente. Primeiro devo ajudar o Palmeiras a subir para a primeira divisão. Depois, no início do ano que vem, lutar para conquistar o Campeonato Paulista", afirmou Vágner. No último sábado, na vitória sobre o Marília por 2 a 1, o atacante teve um exemplo do que vai encontrar a partir de agora. No início da partida, foi intimidado, xingado e trocou chutes com o zagueiro Andrei. Diante da competitividade da Série B, Vágner acredita que será difícil manter a média de gols a partir da próxima fase. "A marcação que vou receber das defesas adversárias certamente será maior. Se tiver uma, duas chances de marcar por jogo, estará de bom tamanho. Mas, até agora, tenho encontrado zagueiros leais. Chegam junto, mas sem maldade", contou. Jogar na Europa é um sonho não tão distante para Vágner. "Algum dia, quem sabe, mas tudo tem o seu tempo. No entanto, não estou desesperado para deixar o Brasil, porque o Palmeiras está me dando a chance de aparecer. Até agora, as coisas aconteceram muito rapidamente na minha vida, mas tenho que pensar com calma sobre o futuro." O futuro, agora, é a Série B. Desde que entrou no segundo tempo da partida de estréia contra o Brasiliense e marcou o gol do empate por 1 a 1, Vágner ganhou o respeito da torcida. Por isso, quer deixar seu nome marcado na história do clube. "Os números estão a nosso favor. Temos o maior número de pontos e o melhor ataque da Série B. A partir de agora, é entrar em campo e arrebentar", avisou o artilheiro palmeirense.