Vagner preocupa até se ficar no Palmeiras Não é só a eventual saída do atacante Vagner Love que incomoda os dirigentes do Palmeiras. Mesmo que o artilheiro fique no clube, os cartolas e a comissão técnica se mostram preocupados. Todos estão temerosos em relação aos efeitos que a frustração pelo fracasso da negociação com o CSKA, da Rússia, possa provocar no atleta. Não é de hoje que o atacante fala como jogador do clube russo. Porém, impasse sobre os exames médicos podem comprometer o acerto.