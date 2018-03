Vágner quer artilharia e quebrar recorde Vágner Love não gosta de estabelecer número de gols a marcar por temporada. Mas assistindo a Série A do Campeonato Brasileiro de 2003, pensava em estar na disputa e em brigar pela artilharia com Dimba, do Goiás, autor de 31 gols. Este ano vai concretizar o sonho de participar da competição e quer quebrar o recorde e tornar-se o maior goleador de brasileiros. Terá 46 jogos para isso e, se manter a média do ano, de 1 gol por jogo (18 em 18 jogos) conseguirá fácil. "Mas a Série A não é fácil, tem marcação muito forte, o bicho pega." E se depender do desempenho nos últimos treinos, dona Jaira, sua mãe, não vai mais precisar tomar remédios para ficar calma durante as partidas do filho. A Irmã Vânia também. O artilheiro voltou a sorrir. Nos últimos dias, brincou muito com os companheiros e demonstrou estar com a pontaria em dia. O assundo "baladas", apagou. "Estou ansioso, não vejo a hora de chegar amanhã", revelou. E se marcar gols apresentará uma coreografia diferente. "Vamos bolar a comemoração na concentração."