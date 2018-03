Vágner quer voltar para o São Paulo A novidade no São Paulo nesta segunda-feira foi a presença no CT do volante Vágner, 31 anos, que joga pelo Celta, da Espanha. Ele foi ao clube para tratar de uma lesão no joelho esquerdo e aproveitou para dizer que gostaria de voltar. "Tenho mais um ano de contrato, mas daqui a seis meses poderei assinar um pré-contrato com outra equipe. Se assinar, será com o São Paulo", disse o jogador. Segundo Vágner, o São Paulo já tentou quatro vezes a sua contratação - o volante teve uma boa passagem pelo clube em 99 e 2000 -, mas esbarra nas dificuldades impostas pelo time espanhol. "Mas se eles não me negociarem agora, depois não terão nenhum lucro, porque terei o passe na minha mão. Quero voltar para o São Paulo, foi aqui que vivi a melhor fase da minha vida", contou. Sobre a sua saída em 2000, às vésperas da final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro (o São Paulo ficou com o vice-campeonato), o jogador explicou. "Não saí porque quis. Saí porque a Roma (que detinha o seu passe) queria me negociar e o São Paulo não tinha como pagar. Não poderia ser feito um contrato de um mês, por exemplo. Aí, o Celta me contratou", lembrou Vágner.