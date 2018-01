Vágner volta à reserva do Botafogo O goleiro Vágner defendeu o Botafogo no empate por 2 a 2, com o Alegrense, quarta-feira, pela Copa do Brasil, mas irá voltar para a reserva. Para o jogo de sábado, contra o São Paulo, no Maracanã, pelo Torneio Rio-São Paulo, o técnico Abel Braga já confirmou o retorno de Kléber. Mesmo insatisfeito com essa situação, o antigo titular garantiu que não vai criar nenhum tipo de problema. "Sempre falei que não estou satisfeito com a reserva. O Abel me escalou para este jogo contra o Alegrense e acho que fui bem. Estou à disposição da equipe", afirmou Vágner. O jogador disse que tem contrato com o clube, respeita a decisão do treinador e que irá cumprir com suas obrigações até o final. "Esta é a minha postura", completou. O técnico Abel elogiou a disciplina da equipe nos últimos jogos, ressaltando um ponto que, na sua opinião, tem passado desapercebido. "Ninguém reparou, mas já são 14 jogos consecutivos que o Botafogo não tem um jogador expulso", lembrou. O último a receber um cartão vermelho foi o meia Rodrigo, no dia 13 de outubro de 2001.