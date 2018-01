Vagner volta ao gol do Botafogo O goleiro Vagner deve retornar ao gol do Botafogo no clássico contra o Fluminense, domingo, pela oitava rodada do returno do Campeonato Carioca. O jogador perdeu a posição de titular por causa das sucessivas falhas, nas últimas partidas. "Estou tranqüilo e trabalhando forte para recuperar minha forma", disse. Durante o treinamento de hoje, Vagner atuou entre os titulares, mas sua volta ainda não foi confirmada pelo técnico Dé. Antes do clássico, o treinador pretende conversar com o goleiro para decidir se o escalará.