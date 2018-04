Vaguinho, da Portuguesa, é pego em exame antidoping

A Comissão Nacional de Controle de Dopagem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira que o jogador Vaguinho, da Portuguesa, foi pego em exame antidoping realizado após a partida contra o Jundiaí, em 2 de outubro. O exame feito pelo atacante apresentou o metabólito do Tetraidrocanabinol numa concentração maior que 15ng/ml, o que é proibido pelas normas da Agência Mundial Antidoping (AMA) - a substância é encontrada na maconha. O jogo realizado em Jundiaí, em que Vaguinho participou do lance do primeiro gol, terminou empatado por 2 a 2. O atacante era um dos principais jogadores da Portuguesa, que ocupa a segunda posição no Campeonato Brasileiro da Série B. Ele, que chegou ao clube no início do ano, também esteve na campanha do acesso à elite do Campeonato Paulista. Nesta sexta-feira, a Portuguesa recebe o Grêmio Barueri pela 35.ª rodada da Série B, às 20h30, no Estádio do Canindé.