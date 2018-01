Vahid Halilhodzic cai no Paris SG O Paris Saint-Germain anunciou nesta quarta-feira a demissão do técnico bósnio Vahid Halilhodzic. Ele dirigia o time desde 2003 e está fora do time da capital francesa por causa dos maus resultados desta temporada. Atualmente, o Paris Saint-Germain é o 12.º colocado na Liga Francesa, sendo que vem de uma derrota por 2 a 0 para o Lens. O novo treinador deverá ser anunciado nesta quarta-feira.