Vai começar a "Copa da Confusão" A Copa América começa hoje na Colômbia com apenas uma certeza: a de que, antes mesmo de seu início, ela será lembrada como a Copa da Confusão. O problema afetou a todos os envolvidos na competição, dos organizadores aos atletas das equipes. Até o início da noite de ontem, véspera do jogo de abertura entre Equador e Chile, ainda não estavam definidas quantas seleções participariam do evento (a Argentina ainda não havia definido sua presença) e, por esse motivo, as regras de disputa do mesmo. Os problemas começara há duas semanas, com o seqüestro do organizador da Copa América, Hernán Campuzano, também vice-presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (CSF). A entidade chegou a decidir pelo adiamento do torneio e sua realização no ano que vem. Porém, pressionado pelos patrocinadores e emissoras de TV, o presidente da CSF, Nicolás Leoz, voltou atrás e, na quinta-feira, anunciou a manutenção do calendário inicial. Inconformado com a falta de organização da Copa América, o Canadá desistiu da competição e foi substituído pela Costa Rica. Vários técnicos das seleções que vão participar da disputa reclamaram do pouco tempo que tiveram para anunciar e reunir seus convocados. Nenhuma das seleções viajou com seus principais jogadores, que atuam no exterior. A indefinição da participação argentina fez com que os organizadores da Copa sequer pudessem definir as regras da competição, pois até a véspera do início da competição, não sabiam quantas seleções participariam do evento. A mais recente vítima da Copa da Confusão foi o técnico Luiz Felipe Scolari, que perdeu o volante Mauro Silva e o atacante Élber às vésperas da estréia contra o México. As indefinições interferiram até mesmo na cerimônia de abertura. A festa não terá a presença da cantora pop Shakira, que cantaria o hino nacional colombiano, e do jogador Valderrama, que receberia uma homenagem especial pelos serviços prestados na seleção anfitriã da Copa América.