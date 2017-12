Vaiado, Bahia vence Marília por 2 a 0 O Bahia saiu do sufoco ao bater o Marília por 2 a 0, nesta terça-feira à noite, no estádio da Fonte Nova. Antonio Neto e Robson marcaram para o time baiano, garantindo a primeira vitória na Série B. O jogo foi equilibrado no primeiro tempo, com as duas equipes buscando a vitória sem maiores preocupações defensivas. Nervosos pela vaia da torcida, os jogadores do Bahia abusaram dos passes errados no primeiro tempo. O protesto aumentava à medida que a equipe não conseguia marcar. O Bahia só conseguiu marcar aos 30 minutos do segundo tempo, quando Antonio Neto fez 1 a 0. Robson ampliou aos 35, fechando o placar. Mesmo com o resultado positivo, os jogadores do Bahia deixaram o gramado da Fonte Nova sob vaias.