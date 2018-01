Vaiado, Flamengo vive clima tenso após vencer Potosí Apesar da vitória por 1 a 0 sobre o Real Potosí, na noite de quarta-feira, no Maracanã, e a liderança em seu grupo pela primeira fase da Copa Libertadores da América, o ambiente nesta quinta-feira no Flamengo continuava tenso. Tudo por causa da má atuação da equipe e das vaias dos torcedores durante o jogo. O atleta mais visado pela torcida, o atacante Roni, não escondeu o impacto com a reação do público. Outro atacante, Souza, saiu em defesa do colega. ?Se o Flamengo jogou mal, a culpa não é só dele. É de todo o time, é de todo o grupo. Quando perde, quem perde são todos. E quando vence, tem que ser assim também. O Roni ajuda na marcação, se dedica ao máximo e atuou quarta-feira com dores musculares, isso ninguém sabia, ninguém fala.? O técnico Ney Franco chegou a dizer ter ficado surpreso com o clima no vestiário do Maracanã, após a partida. Ele esperava encontrar um grupo alegre, contente com mais uma vitória. Mas o que viu foi o contrário: os jogadores cabisbaixos por causa da atuação do time e das vaias.