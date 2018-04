Vaiado, Luan desabafa e diz estar de 'saco cheio' no Palmeiras

SÃO PAULO - Um dos jogadores mais criticados pela torcida do Palmeiras desde que chegou ao clube paulistano, o atacante Luan foi novamente vaiado, neste domingo, na estreia da equipe alviverde pelo Campeonato Paulista. Depois do empate sem gols contra o Bragantino no Estádio do Pacaembu, ele desabafou e mostrou insatisfação com a intolerância dos torcedores.

"Essa situação não vem de hoje", afirmou o atacante, que foi substituído pelo meia Mazinho na etapa final da partida. "Estou de saco cheio. Minha paciência está acabando. Só peço aos torcedores que torçam pelo Palmeiras", complementou.

O atacante Barcos, que perdeu um pênalti aos 12 minutos do segundo tempo, mandando a bola na trave, assumiu a responsabilidade e achou normal as vaias que a equipe sofreu quando o juiz apitou o fim da partida. "Cometi um erro, mas tenho de continuar trabalhando da mesma forma. O comportamento da torcida é normal, já que eles estão vivendo essa situação desde o ano passado. As vaias não ajudam, mas vamos fazer o quê?", indagou.

Apesar de assumir o erro, o centroavante, que foi o capitão da equipe e que é ídolo da torcida, dividiu a responsabilidade da situação complicada do clube com a gestão atual. "Os torcedores não reclamaram apenas da equipe, mas também da diretoria, que dispensou 20 jogadores. Não é um problema só nosso", disse.

Destaque da partida com boa atuação, o volante Souza preferiu criticar a postura do adversário em campo. "O Bragantino veio com uma forma de jogar defensiva muito forte. Nós tentamos, mas infelizmente não conseguimos. Agora é trabalhar para a próxima partida", comentou.