Vaiado, São Paulo elimina Figueirense A diretoria do São Paulo ganhou nesta quinta-feira mais um argumento para afirmar que tudo vai muito bem no clube. A vitória por 1 a 0 sobre o Figueirense, com um jogador a mais, não foi brilhante, longe disso. Antes da partida, os torcedores falavam em goleada, em volta por cima da equipe depois da humilhante derrota para o Paysandu, domingo, por 5 a 2. Em campo, entretanto, o time foi apático na maior parte do jogo, saiu vaiado pela torcida, mas pelo menos garantiu sua classificação para as quartas-de-final da Copa do Brasil, onde enfrenta o Goiás, que eliminou o Botafogo. O jogo começou em marcha-lenta. As poucas oportunidades de gol eram do São Paulo, quase todas pelo lado direito, com Leonardo, que há 50 dias parado fez o possível, mas errou muitos cruzamentos. Kaká foi outro que se esforçou, mas também estava fora de ritmo. Ele próprio admitiu isso no fim do jogo. O meia falhou em dois dos principais lances do time no primeiro tempo. Em um contra-ataque, errou o passe e o time perdeu uma boa chance de abrir o placar; no segundo, se atrapalhou, mas a bola acabou sobrando para Luís Fabiano, que falhou na conclusão, chutando em cima do goleiro Edson Bastos. O Figueirense também deu trabalho. Márcio Goiano bateu três faltas perigosas na partida, obrigando Rogério Ceni a fazer belas defesas. A melhor chance catarinense, no entanto, veio com Sandro Hiroshi, que conseguiu errar um gol fácil aos 20 minutos de jogo. Recebeu sozinho na frente do goleiro, se embananou, tropeçou na bola e acabou sendo desarmado. Os catarinenses, com um time apenas esforçado, acabaram perdendo o veterano atacante Evair, contundido, aos 37, e Danilo, expulso por reclamação, aos 43. Daí para a frente, com um a mais, a lógica seria uma vitória fácil na segunda etapa. Será? O meia Ricardinho afirmou no intervalo que o time estava jogando muito pelo meio. Faltavam os lances pelas laterais. E o gol veio de lá. Com um jogador a mais, o São Paulo voltou sendo pressionado. Três bolas seguidas alçadas na área são-paulina em dois minutos. Gol não foi, mas assustou a torcida. O São Paulo se recuperou, estava melhor, mas faltava criatividade. Ou ânimo. O que irrita muito os são-paulinos é a apatia que em alguns momentos toma conta dos jogadores. Não acontece uma jogada mais ousada, os dribles são raros e ninguém arrisca nada. Foi assim até os 20 do segundo tempo, quando Edson Bastos fez belíssima defesa depois de chute de Luís Fabiano. O gol parecia estar perto. Três minutos depois: gol de Reinaldo. Ricardinho fez uma bonita enfiada de bola na área, achando livre o lateral-esquerdo Fabiano. O lateral cruzou rasteiro na área, a bola passou por todo mundo, menos por Reinaldo, que só encostou para o fundo da rede. Aos 31, o treinador Oswaldo de Oliveira tirou um lateral e pôs outro. Leonardo, que fez o que pôde, mas cansou, deu lugar ao contestadíssimo Gabriel. Oswaldo, que já vinha sendo xingado desde os 15 minutos de partida, foi chamado de burro pela torcida. Os paulistas cresceram na partida, o jogo melhorou. Mas ficou no 1 a 0 mesmo. Aos 41, em bela jogada individual, por pouco Júlio Baptista não ampliou. Saiu de dois jogadores e chutou forte na trave direita do goleiro catarinense. Depois disso, mais nada. Os únicos motivos de comemoração da torcida foram os dois gols na virada do River Plate no fim do jogo contra o rival Corinthians. O time e o treinador saíram vaiados. Ficha Técnica: São Paulo: Rogério Ceni; Leonardo, Jean, Gustavo Nery e Fabiano; Adriano, Júlio Baptista, Kaká (Aílton) e Ricardinho; Luís Fabiano e Reinaldo (Rico). Técnico: Oswaldo de Oliveira. Figueirense: Edson Bastos; Cléber, Márcio Goiano e André Luiz; Paulo Sérgio, Jeovânio, Wagner Mancini, William e Danilo; Sandro Hiroshi e Evair (Josemar e Simplício). Técnico: Wagner Benazzi. Gol: Reinaldo aos 22 minutos do segundo tempo. Árbitro: Alicio Pena Júnior (MG). Cartão amarelo: Jeovânio, Ricardinho, Luís Fabiano, Wagner Mancini, Paulo Sérgio, Kaká, Jean e Leonardo. Cartão vermelho: Danilo. Local: Morumbi.