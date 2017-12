Vaias da torcida não abalam Kaká Enquanto Wagner Ribeiro não consegue esconder a ansiedade para que seja concluída a venda de Kaká, o jogador tenta manter a calma. Bombardeado diariamente por informações sobre a transação com o Milan por seu procurador, o meia de 21 anos mostra frieza impressionante. Ainda mais depois de ter sido vaiado impiedosamente pela torcida durante o jogo de sábado contra o Internacional. Kaká sabe que o seu sonho de atuar na Itália nunca esteve tão próximo, mas não quer ter o desprazer de ter sido banido do clube pelos torcedores. E lembra que outros ídolos também deixaram o clube vaiados, como França e Denílson. Leia mais no Jornal da Tarde