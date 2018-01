Vaias da torcida não incomodam Caio Apesar dos protestos da torcida, o técnico do Fluminense, Oswaldo de Oliveira, vai manter o atacante Caio na equipe titular, para o confronto pela sexta rodada do Torneio Rio-São Paulo, contra o Etti-Jundiaí, no sábado. Durante os jogos realizados pelo time este ano, o atleta foi vaiado pelos torcedores e substituído em todos as partidas. Caio reconheceu nesta quarta-feira que as sucessivas vaias atrapalham, mas considerou estar acostumado. O jogador disse contar com a confiança de Oliveira e, por isso, não se preocupa com os protestos. "Penso somente em jogar. Não posso me incomodar com eles. Porém, às vezes, atrapalham a concentração", afirmou Caio.