Vaias deixam Roberto Carlos abatido Roberto Carlos sempre foi um dos jogadores mais acessíveis do Real Madrid. Tanto no trato com a torcida como no relacionamento com a imprensa. Raramente nega-se a emitir opiniões. Por falar sem rodeios, agora é visto como um dos responsáveis pela queda de José Camacho, que abandonou o time espanhol no começo da semana. O brasileiro havia feito comentários sobre os métodos do ex-treinador do Real e parte da mídia espanhola entendeu que ele jogou contra Camacho. Por conta disso, os torcedores o escolheram como alvo principal, na partida de terça-feira contra o Osasuna, no Santiago Bernabéu. Embora tenham vaiado também Beckham, Ronaldo e Figo, concentraram-se em Roberto Carlos. O lateral brasileiro saiu de campo dizendo que não falará mais e nesta quarta-feira, na reapresentação do elenco, era um dos mais abatidos. ?Foi uma pena o que fizeram com ele?, lamentou Mariano Rémon, o novo técnico do Real.