Val Baiano quer artilharia da Série B O atacante do Brasiliense, Val Baiano, que já marcou 11 gols, quer ser o artilheiro da Série B. Para isso, ele está investindo nos arremates, de curta e média distâncias. "Além de conquistar a vaga da Série A eu quero ser o artilheiro do Campeonato", disse o jogador que se recuperou de uma contusão. Para conquistar a artilharia, Val Baiano só depende da pontaria e da sorte. É que Reinaldo, atual líder da artilharia na competição, com 14 gols, deixou o Fortaleza para jogar no exterior. Outro jogador que é Jajá, do Caxias, com 12 gols, também está fora. O problema, segundo a torcida do Jacaré, é que Val Baiano tem tido muitas oportunidades de ser artilheiro mas, por enquanto, faltou pontaria. Já o esquema tático montado pelo técnico Edinho pode ajudar os planos de Val Baiano, uma vez que o time deverá se apresentar mais ofensivo na partida de estréia, no quadrangular final da Série B, sábado às 16 horas contra o Bahia, no estádio Boca de Jacaré. Para isso os meias Fabrício e Iranildo jogarão mais avançados: "Vencer, nesta fase, é fundamental para os nossos planos", diz Edinho. Nos treinos, porém, Edinho se mostra reticente e poderá escalar Creedence ou Tiano no lugar de Val Baiano para dar mais potência ao ataque.