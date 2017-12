Val de Melo é o novo técnico do Mogi Após a derrota em casa para o Ituano (1 a 0), a terceira dentro do Campeonato Paulista, a diretoria do Mogi Mirim anunciou a saída de Jorge Raulli do comando técnico. Para a vaga, foi contratado o treinador Val de Melo, que ganhou destaque dirigindo times no interior do Paraná, como Londrina, Iraty e que estava dirigindo o União Bandeirante. O novo comandante deve iniciar os trabalhos nesta terça-feira. No entanto, o presidente do clube paulista, Wilson Fernandes de Barros, confirmou que Raulli não deixará o clube. Ele voltará ao cargo de auxiliar técnico, função que exerceu em boa parte do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado. "Ele é um ótimo profissional e por quem tenho muito respeito", disse Barros. O ex-técnico já tinha entregue o cargo após a goleada de 4 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, mas foi convencido pelos dirigentes a permanecer na função. A próxima partida do Mogi Mirim dentro do Campeonato Paulista acontece no próximo domingo, no duelo de lanternas contra o União São João, em Araras. O time mogiano ocupa a penúltima posição do Grupo 2, com um ponto, enquanto o adversário é o último, sem nenhum ponto.