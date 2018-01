Valandro: torcida do Paulista é burra O clima está pesado no estádio Jaime Cintra. O técnico do Paulista, Édson Valandro, chamou a torcida de "burra" após o empate de seu time diante da Internacional de Limeira, por 3 a 3, domingo pelo Paulistão. Inconformados com o rendimento do Galo, os torcedores começaram a vaiar os jogadores durante boa parte do jogo. "O torcedor tem todo o direito de vaiar, mas eu acho burrice. Eu me considero uma pessoa inteligente e não pagaria ingresso para vaiar meu time. Eu apoiaria até o fim do jogo. Quer vaiar? Vaie depois do jogo. Essa é minha opinião", desabafou o treinador. O presidente do clube, Eduardo Palhares, condenou a atitude do técnico. "O Edson deve responder pelas ponderações feitas por ele, mas não sou favorável a nenhum tipo de confronto com o torcedor", disse. Com o resultado, o Paulista chegou aos sete pontos ganhos e têm chances remotas de se classificar para a segunda fase do Paulistão. Precisa vencer a invicta Santista, em Santos, e torcer contra outros concorrentes.