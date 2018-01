Válber é a novidade do Mogi Mirim O Mogi Mirim terá uma grande novidade para o jogo de domingo contra a Matonense. O experiente meia Válber está recuperado, depois de dois meses parado por causa de duas lesões musculares na coxa direita, e confirmou que estará em campo. Como sabe que o Mogi precisa da vitória para continuar sonhando com a permanência na Série A-1, ele quer mostrar serviço o mais rápido possível. "É ruim ficar parado, ainda não estou 100% fisicamente. Mesmo assim, tenho que ir para o jogo e ajudar a tirar o Mogi desta situação." O técnico Pedro Rocha encara a partida como final de campeonato. "Se vencermos afastamos de vez a ameaça do rebaixamento. Então, temos que garantir a vitória", afirma. Para esta partida, os desfalques do Mogi Mirim serão os meias Márcio e Everaldo. Para os seus lugares, os escolhidos devem ser Zé Luís e Everaldo. O Mogi Mirim tem 15 pontos e está em 12º lugar. Além da Matonense, o time vai enfrentar também Palmeiras e Santos, ambos no estádio Wilson Fernandes de Barros, em Mogi.