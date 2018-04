Valcke começa nova vistoria no Brasil na segunda

ZURIQUE - O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, dará início na próxima segunda-feira à última visita ao Brasil antes do início da Copa das Confederações, marcado para o dia 15 de junho. Além de Brasília e Rio de Janeiro, sedes da competição, o dirigente também fará vistoria na cidade de Natal, cidade que só receberá jogos da Copa do Mundo no ano que vem.

A capital do Rio Grande do Norte, aliás, é o primeiro destino desta visita. Ao lado de Ronaldo e Bebeto, membros do Comitê Organizador Local (COL), e Luís Fernandes, secretário executivo do ministério do Esporte, Valcke encontrará a governadora do estado, Rosalba Ciarlini, e o prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, antes de fazer uma vistoria na Arena das Dunas.

De lá, os integrantes da delegação vão para Brasília na terça-feira, onde se reúnem com o governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, e o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e visitam o Estádio Nacional. Um dia depois, será a vez da viagem ao Rio, na qual farão uma vistoria no Maracanã.

A pouco mais de um mês para o início da Copa das Confederações, quatro dos seis estádios que serão utilizados no torneio já foram inaugurados: Mineirão, Castelão, Fonte Nova e Maracanã - este último ainda necessita de obras e teve seu segundo evento-teste, que estava previsto para a próxima quarta, cancelado. O Estádio Nacional de Brasília tem sua inauguração prevista para o dia 18, enquanto a Arena Pernambuco deverá ser inaugurada no dia 22.