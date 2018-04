Valcke confirma acordo para entrega do Itaquerão em dezembro de 2013

SÃO PAULO - O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, anunciou na tarde desta quarta-feira que chegou a um acordo para a entrega do Itaquerão em dezembro de 2013. "Acordamos com Andrés Sanchez e o CEO da Odebrecht o prazo de dezembro de 2013 para a entrega da Arena São Paulo. São Paulo dará um bom exemplo", escreveu o dirigente em sua conta no Twitter.

"Todos temos o mesmo objetivo - realizar com sucesso a Copa 2014, e o estádio é um elemento-chave de desenvolvimento daquela região", continuou o dirigente.

Na terça-feira, em entrevista concedida logo após visita ao Estádio Nacional de Brasília, o secretário-geral da Fifa fez críticas ao andamento das obras do Itaquerão: "Eles vão ter que acelerar. Isso não é uma ameaça. Nós podemos mudar tudo até 1º de agosto, quando começam as vendas de ingressos", afirmou na ocasião. O dirigente mudou de postura na manhã de quarta, quando disse ser impossível excluir São Paulo da Copa 2014.

No fim da tarde desta quarta-feira, a Fifa também divulgou nota confirmando o acordo para a entrega do Itaquerão para dezembro de 2013.

Confira a íntegra da nota:

Entrega da Arena de São Paulo confirmada para dezembro de 2013

A data de entrega da Arena de São Paulo, local do jogo de abertura da Copa do Mundo da FIFA 2014, foi confirmada para 31 de dezembro de 2013. O anúncio foi feito após uma reunião realizada nesta quarta-feira (15/5) entre o secretário-geral da FIFA, Jérôme Valcke; o Comitê Organizador Local (COL), o CEO e presidente da construtora Odebrecht, Benedicto B. da Silva; e o representante do Corinthians para o estádio, Andrés Sanchez. O encontro aconteceu na sede do COL, no Riocentro, no Rio de Janeiro.

“Nós estamos muito satisfeitos com a reunião e com o fato de que foi possível dialogar frente a frente. São Paulo será um exemplo às outras cidades para entregar o estádio no prazo, em 31 de dezembro. A conversa com o Corinthians foi muito proveitosa já que nós dois entendemos que temos o mesmo objetivo, que é ter o estádio pronto”, afirmou o secretário-geral da FIFA, Jérôme Valcke, que acrescentou: “este é um projeto muito especial pelo legado que deixará na Zona Leste de São Paulo”.

“A reunião foi excelente. Houve um mal entendido, mas São Paulo e o Corinthians estão conscientes de sua responsabilidade. Eu sempre tive certeza de que nós iríamos organizar o jogo de abertura da Copa do Mundo da FIFA e agora eu tenho ainda mais certeza. O calendário acordado com a FIFA será respeitado”, disse Andres Sanchez.

“Nós chegamos a um acordo para garantir a entrega do estádio na maior cidade do Brasil no dia 31 de dezembro. Nunca houve qualquer dúvida sobre nossa capacidade em entregar a arena no prazo”, afirmou o CEO da Odebrecht, Benedicto B. da Silva.

O presidente do COL, José Maria Marin, demonstrou satisfação com a notícia recebida na véspera da reunião da diretoria do COL, que acontece nesta quinta-feira (16/5), no Rio de Janeiro.

“Estou muito contente com o resultado do encontro e com o compromisso de todas as partes para que São Paulo, assim como as outras sedes da Copa do Mundo da FIFA, entregue o estádio no prazo para garantir que organizaremos um grande evento em 2014”.