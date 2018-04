Valcke diz que não é possível excluir São Paulo da Copa

"Já falei desse assunto várias vezes e vou falar pela última vez agora. Teremos um encontro nos próximos dias entre as quatro partes responsáveis pelo estádio (Corinthians, Odebrecht, Fifa e Comitê Organizador Local). Vamos achar uma solução".

Valcke foi taxativo ao dizer que não é possível haver Copa do Mundo sem São Paulo, para satisfação do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, a seu lado, que balançava a cabeça positivamente.

"O estádio (do Corinthians) está dentro do cronograma. Está com 76% de conclusão. Basta fazer a conta até dezembro. Temos a confiança na direção do Corinthians e na empresa responsável pela obra de que o prazo será cumprido. Nós trabalhamos com a expectativa de dezembro de 2013", disse Rebelo.

Na tarde de terça-feira, o Corinthians emitiu nota informando que o estádio do Itaquerão ficará pronto em fevereiro de 2014, e que a Fifa tinha liberdade para mudar o local do jogo de abertura da Copa.

Perguntado se o Maracanã poderia sediar a abertura do Mundial, Valcke, visivelmente irritado, reforçou que o assunto seria resolvido com os responsáveis pela construção da arena corintiana.

"O Maracanã vai receber vários jogos da Copa. O Rio já vai sediar o centro de mídia da Fifa. Vocês verão vários dos nossos lindos e simpáticos agentes da Fifa circulando pela cidade. Não há motivo para trazer mais eventos para o Rio".

Nesta quarta, estava previsto inicialmente a realização de um segundo jogo-teste no Maracanã, que foi cancelado devido ao atraso nas obras. Em sua última visita ao Rio, em março, Valcke comentou que o ideal é a realização de três eventos-teste para adequar toda a infraestrutura para o primeiro jogo oficial - o que não ocorrerá no estádio carioca. Ele, no entanto, minimizou o problema nesta quarta-feira.