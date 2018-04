Valcke se diz satisfeito com ritmo de obras da Arena das Dunas

NATAL - O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, mostrou-se satisfeito com o andamento das obras na Arena das Dunas, em Natal, nesta segunda-feira. Em visita à capital do Rio Grande do Norte, o dirigente disse confiar na entrega do estádio até dezembro, prazo final estabelecido pela Fifa para as arenas que receberão jogos da Copa do Mundo.

"Bom ver que, graças aos operários, o estádio está em dia, a 13 meses da Copa. Certamente Natal cumprirá o prazo", afirmou Valcke, após visitar o canteiro de obras do estádio, acompanhado de Ronaldo e Bebeto, membros do Comitê Organizador Local do Mundial. O prefeito Carlos Eduardo Alves e a governadora Rosalba Ciarlini também estiveram presentes no local.

Das duas autoridades locais, o secretário-geral da Fifa recebeu a garantia de que Natal terá finalizada até a Copa obras de mobilidade urbana. "Natal também terá transporte público a tempo para a Copa de 2014, graças ao comprometimento e visão da governadora e do prefeito", declarou Valcke.

As obras da Arena das Dunas era considerada uma das atrasadas no cronograma estabelecido pela Fifa nos últimos meses. No entanto, os trabalhos no canteiro foram acelerados recentemente e o estádio já conta com 66,18% das obras concluídas. O prazo segue o mesmo: dezembro deste ano.

A Arena está sendo erguida no lugar do antigo estádio Machadão, já demolido, a um custo de R$ 350 milhões, sendo que R$ 250,5 milhões tem origem em financiamento federal. A Arena das Dunas foi construída para ter capacidade de 33 mil torcedores, mas, durante a Copa, terá o acréscimo de 10 mil assentos removíveis para alcançar 43 mil.

A visita de Valcke ao Brasil terá sequência nesta terça com uma parada em Brasília. Na companhia do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, o representante da Fifa vai conhecer o Estádio Nacional. Na sequência, viajará para o Rio, onde vai vistoriar o Maracanã, que já contou com um evento-teste no final de abril.