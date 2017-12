Valdano compara Ronaldo e Maradona Ronaldo tem mais um argentino para dar palpite em sua vida e fazer observações sobre sua carreira. Antes era Héctor Cúper, treinador da Inter de Milão e a respeito do qual o brasileiro nem quer ouvir falar. Agora, é Jorge Valdano, diretor de futebol do Real Madrid e um dos principais defensores de sua contratação pelo clube espanhol. O cartola lançou nesta sexta-feira mais um livro de crônicas de futebol - é colunista do jornal El Pais - e fez comentários a respeito dos grandes do esporte. Em sua avaliação, Ronaldo é o craque da atualidade, mas ainda assim está abaixo de Maradona, com quem jogou na seleção argentina campeã do mundo em 86. "Não há, hoje em dia, jogador que reúna potência e qualidade como Ronaldo", elogiou Valdano, para arrematar. "No mundo, há uns dez atletas de grandíssimo nível, porém nenhum merece a coroa que foi de Maradona." O dirigente do Real, também conhecido como "o poeta do gol", recordou que Ronaldo foi prejudicado pelo longo tempo de inatividade, por causa das operações no joelho e das contusões musculares. Por isso, está em desvantagem em relação a Maradona. "Ronaldo tem potencial quase ilimitado, mas foi prejudicado pelas lesões", ponderou. "Além disso, se conseguir demonstrar sua devastadora influência, em cada partida de uma Mundial, então terá lugar à direita de Maradona." O elogio ao ex-companheiro ficou implícito, pois "Dieguito" ganhou ?sozinho? a Copa do México, ao fazer gols antológicos e até com a ?mão de Deus?, como ficou conhecido o primeiro dos dois que marcou diante da Inglaterra. A expectativa em torno da estréia de Ronaldo deve terminar neste sábado. Logo após o treino, o técnico Vicente del Bosque divulga a lista dos convocados para a partida de domingo com o Alavés, pelo Campeonato Espanhol. O atacante brasileiro recuperou-se de dores na perna esquerda, treinou normalmente nesta sexta-feira e saiu animado. Outro indício de que estará em campo é o fato de que sua mulher Milene comprou ingresso para o jogo.