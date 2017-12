Valdano: "Ronaldo deve ter paciência" Os indícios de que Ronaldo enfim estreará no Real Madrid aumentam a cada treino. Na mesma proporção, se repete o discurso da diretoria do clube, segundo o qual é preciso ?ter calma? com a condição física do astro brasileiro. Os cartolas dizem que ?não há pressa? para que ele atinja a forma atlética ideal e que, para tanto, terá ?todo o tempo necessário?. A mais recente defesa do craque foi feita por Jorge Valdano. O diretor de Futebol do clube deu a entender nesta quarta-feira que Ronaldo jogará, pelo menos alguns minutos, na partida contra o Alavés, domingo, pelo Campeonato Espanhol. Com a ressalva de que a decisão caberá ao técnico Vicente Del Bosque, e ainda assim depois de analisar o comportamento do atacante no treino desta sexta-feira. ?Vamos aguardar a reação de Ronaldo, depois do teste?, adiantou o cartola, de origem argentina, assim como Héctor Cúper, treinador da Inter de Milão. ?Depois que estrear, ele também terá de ter paciência, pois faz três meses que não joga?, recordou. ?Falta muito para ele atingir o nível do Mundial. Além disso, veio aqui para jogar por muitos anos.? Ronaldo cumpriu mais uma etapa de treinos ? nesta quarta-feira mais fortes e sob a supervisão do preparador físico Alvaro Solano. Mas, como tem sido rotina, não bateu bola.