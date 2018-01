Valderrama, aos 41, pára como jogador Em entrevista concedida neste sábado à TV Caracol, da Colômbia, Valderrama anunciou sua retirada oficial como jogador de futebol e o início de sua carreira como treinador. Nem o próprio Valderrama sabe onde a atividade de técnico irá começar, mas é certo que seu lugar dentro de campo será no banco de reservas, orientando os jogadores. Valderrama foi o maior astro do futebol colombiano nas décadas de 80 e 90. Famoso pela vasta cabeleira amarela, que o transformou em figura conhecida no mundo todo, ele fez fama jogando pelo Montpellier, da França, e Valladolid, da Espanha. Já na descendente, foi para o futebol dos EstadosUnidos, onde jogou pelo Tampa Bay, da Flórida. O colombiano disputou as Copas do Mundo da Itália (1990), Estados Unidos (1994) e França (1998). No momento mais emocionante da entrevista, Valderrama declarou: ?Chegou o momento de ir embora. Chegou o momento de dizer adeus. Tomo essa decisão com a maior tranquilidade possível?. Valderrama está com 41 anos.