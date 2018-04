Valdés diz que 'peso do Barça' determinou sua saída

Após cerca de quatro meses fugindo da imprensa, Valdés veio a público nesta sexta e explicou que o peso de ser titular do Barça por tanto tempo o levou a essa decisão. "São 20 anos de casa, uns dez na base e 12 na equipe principal. Tive a sorte de dividir vestiário com os melhores do mundo e levantar todos os títulos. O Barça me deu tudo, devo muito ao clube. Mas ser goleiro desse time pesa muito e desde pequeno senti a responsabilidade. A decisão foi amadurecendo a cada temporada."

Valdés ainda explicou que anunciou sua decisão com bastante antecedência para dar tempo ao Barcelona de procurar um substituto e evitar especulações com seu nome por parte da imprensa. "Para evitar especulações me vi obrigado a fazer o comunicado. O clube tinha outra opinião. Sei que pode ter gente decepcionada e peço desculpas, não era minha intenção. Fiquei de frente para os torcedores, com sinceridade e transparência", afirmou.

Apesar do anúncio, o goleiro não revelou qual será seu futuro, enquanto o Barça também não se posicionou sobre a busca por seu substituto. Valdés garantiu, no entanto, que tentará fazer o melhor pelo clube até seu último dia de contrato. "Estou aberto para buscar a melhor solução para que o Barça e eu saiamos ganhando. Defenderei essa camisa e esse escudo até o último dia."

Em sua trajetória no Barcelona, Valdés conquistou seis títulos do Campeonato Espanhol, dois da Copa do Rei, cinco da Supercopa da Espanha, três da Liga dos Campeões e dois da Supercopa Europeia. Ciente da importância do clube em sua vida, o goleiro limitou-se a agradecer. "Nem em 50 vidas devolverei tudo que o Barça me deu. Sempre me senti muito valorizado", garantiu.