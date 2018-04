Valdés e Abidal desfalcam Barcelona neste domingo

O clube explicou que Valdés ainda não está recuperado de uma lesão no pé esquerdo, que também o deixou fora da partida contra o Bétis, disputada na semana passada, quando foi substituído por Pinto. Já Abidal sofreu uma lesão muscular na perna esquerda durante o treinamento de sexta-feira. O francês retornou recentemente ao futebol após passar por um transplante de fígado.

Com 88 pontos somados em 34 partidas, o Barcelona precisa de uma vitória diante do Atlético de Madrid no domingo para sagrar-se campeão espanhol. Isso porque a equipe está oito pontos à frente do Real Madrid, que já atuou em 35 das 38 rodadas previstas da competição nacional. O título, porém, pode ser garantido ainda neste sábado, se o Real não vencer o Espanyol, fora de casa.