Valdés rejeita acordo e vai deixar o Barça em 2014

Valdés, reserva de Iker Casillas na seleção espanhola, acaba de completar 31 anos, e está no Barça desde que entrou para a sua academia, em 1995.

"Nós o informamos do nosso interesse em renovar seu contrato, porque ele é um goleiro do mais alto nível", disse Zubizarreta ao canal de TV do clube.

"Antes que pudéssemos apresentar qualquer proposta ou falar qualquer coisa, o representante dele nos disse que a decisão já havia sido tomada, e que ele não iria continuar depois de 30 de junho de 2014 . É uma decisão irrevogável."

Mais tarde, o técnico Tito Vilanova disse em entrevista coletiva que ficou surpreso com a decisão, mas que a apoia. "Victor não pediu para sair, ele apenas disse que não vai renovar o contrato, e temos de respeitar isso."

"Nunca há uma boa hora para que um jogador como Victor diga que está saindo do clube", prosseguiu o técnico, que descartou colocá-lo na reserva, "desde que ele continue desempenhando como tem feito".

Vilanova negou que o ambiente do clube tenha pesado na decisão. "Não acho que ele esteja chateado conosco, pelo contrário. O Barça é um lugar magnífico, mas temos todo o direito de ir jogar em outros lugares, outras culturas, outros clubes".

Valdés estreou no Barça na temporada de 2002-2003, e se tornou titular na temporada seguinte, participando da conquista de três Ligas dos Campeões e cinco Campeonatos Espanhóis. O goleiro já havia insinuado neste mês que tentaria a sorte no exterior.

Zubizarreta pediu à torcida que "respeite a decisão profissional de um jogador que passou 12 anos aqui".

O reserva de Valdés, José Manuel Pinto, tem 37 anos, então o Barça precisará arregaçar as mangas para achar um substituto permanente para Valdés, brilhante goleiro em bolas paradas, e também talentoso com os pés - e como tal muitas vezes o responsável inicial pela paciente manutenção da posse de bola que caracteriza o Barcelona.

Valdés ganhou o prêmio Zamora de goleiro menos vazado do Campeonato Espanhol em cinco ocasiões, incluindo as quatro últimas temporadas. Só Antoni Ramallets, que jogou no Barça nas décadas de 1950 e 1960, ganhou o troféu cinco vezes.

(Reportagem de Mark Elkington)