Valdés treina e deve voltar ao Barcelona no domingo O técnico Tito Vilanova deve contar com o retorno de Victor Valdés para a partida deste domingo diante do Atlético de Madrid, no Vicente Calderón. O goleiro se recuperou de um problema na sola do pé, treinou normalmente nesta sexta-feira e não deve ser problema para a partida que pode dar o título do Campeonato Espanhol para o clube catalão.