Valdir curte boa fase e quer mais no Vasco O atacante Valdir foi o grande assunto no treino do Vasco nesta quinta-feira. O jogador, que marcou os três gols da vitória sobre o Olaria, na noite de quarta-feira, pelo Campeonato Carioca, foi muito assediado por torcedores e jornalistas. Visivelmente feliz, ele creditou sua boa fase ao técnico Geninho, contratado no início do ano. "Ele (Geninho) está me dando uma oportunidade na equipe. Fico muito grato pela confiança e tenho que retribuir com boas atuações", disse Valdir, que assumiu a artilharia da competição com quatro gols. "Ainda não estou 100%. Com o tempo vamos melhorar ainda mais." Após o treino, Geninho confirmou que o meia Júnior, de 17 anos, será mantido no lugar de Beto, machucado.