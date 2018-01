Valdir deve voltar ao Vasco em 10 dias O atacante Valdir deve voltar ao time do Vasco dentro de 10 dias. O jogador recupera-se de uma contusão na coluna e está otimista quanto ao seu retorno. "Estou treinando bem. As dores sumiram e creio que estarei à disposição do Mauro (Galvão, técnico da equipe) muito em breve", disse o jogador. O contrato de Valdir com o Vasco termina no fim deste mês, mas ele acredita que não terá problemas em renová-lo. "Isso a gente resolve facilmente. O mais importante é eu ficar bom e poder ajudar a equipe no Campeonato Brasileiro", afirmou. Ao contrário do companheiro, o atacante Régis Pitbull, com dores no tendão, não participou do treino e pode desfalcar o Vasco na partida com o Bahia, domingo.