Valdir é a esperança do Vasco no Piauí Com 100% de aproveitamento e líder invicto do Grupo A no Campeonato Carioca, o Vasco volta suas atenções para a Copa do Brasil. E o primeiro desafio é um homônimo do seu grande rival do futebol carioca. Amanhã, o time vascaíno enfrenta o Flamengo-PI, às 20h30, no Estádio Albertão, procurando repetir as atuações dos jogos recentes. Sem contar com o meia Marcelinho Carioca, machucado, o principal nome do Vasco tem sido o atacante Valdir. Artilheiro isolado do Carioca, com seis gols, o jogador parece estar recuperando o bom futebol que o consagrou na equipe de São Januário, quando sagrou-se tricampeão carioca (1992, 93 e 94). Apesar da idade um pouco avançada (ele tem 31 anos), o atleta tem demonstrado muita motivação nas partidas. "Quero voltar a conquistar títulos. E quero dar muita alegrias a esta torcida maravilhosa que sempre me incentivou", disse Valdir. Já o outro atacante, o jovem Léo Macaé, espera manter a posição definitivamente. Ele ganhou a vaga de Anderson e sua atuação na vitória sobre o Bangu foi elogiada pelo técnico Geninho. Mas tanto Léo Macaé como Anderson terão uma tarefa complicada. Hoje, a diretoria do Vasco apresentou o seu mais novo reforço para a temporada 2004. Trata-se do atacante Alex Alves, de 29 anos, que estava sem clube e assinou contrato até o fim do ano. "Quero dar muitas alegrias no Vasco. É uma honra vestir esta camisa. Ela representa muita coisa", afirmou Alex Alves, ressaltando que na Bahia, sua terra natal, existem muitos torcedores vascaínos. "Tenho vários amigos que torcem para o Vasco."